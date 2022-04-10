Врач косметолог дерматовенеролог Марина Анатольевна Гогина

Эстетическая косметология – это область медицины где применяются различные методики способствующие лечению, очищению и восстановлению кожи, борьбе с опущением, избавлением от морщин и заломов, а так же замедлению и устранению возрастных изменений. Эти процедуры дают потрясающий эффект. 

Аппаратная косметология

Смас - Лифтинг

Фракционная шлифовка

Лазерная эпиляция

Удаление новообразований

Карбоновый пилинг

Лазерное удаление тату

Инъекционная косметология

Инъекции ботокса

Биоревитализация

Мезотерапия

Контурная пластика

Липолитики

Бланширование морщин

Косметология

Нитевой лифтинг

Механическая чистка

УЗ - чистка

Новые записи косметолога