Врач косметолог дерматовенеролог Марина Анатольевна Гогина
Эстетическая косметология – это область медицины где применяются различные методики способствующие лечению, очищению и восстановлению кожи, борьбе с опущением, избавлением от морщин и заломов, а так же замедлению и устранению возрастных изменений. Эти процедуры дают потрясающий эффект.
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